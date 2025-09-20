X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কর্মবিরতির ঘোষণা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

রাজশাহী প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০৭আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০৭
পোষ্য কোটা বাতিলের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রবিবার পূর্ণদিবস কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠনগুলোর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি এবং ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। দাবি না মানা হলে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মবিরতি চলমান থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার দুপুর ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) দাফতরিক কাজ শেষে দুপুরের খাবারের জন্য বাসায় যাওয়ার জন্য গাড়িতে ওঠেন। এ অবস্থায় কিছু ছাত্র তাকে গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে গাড়ির চাবি নিয়ে নেন এবং অশালীন উক্তিসহ তার গাড়ির ওপরে ভিক্ষা হিসেবে টাকা ছুড়ে দেন। এরপর হেঁটে বাসায় ঢুকতে গেলে প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। নিরুপায় হয়ে উপ-উপাচার্য জুবেরী ভবনে যান। সেখানে তাকে ঘিরে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের কটূক্তি করেন ও ধস্তাধস্তি করতে থাকেন।

প্রক্টরসহ তার গভর্নিং বডির সদস্যরা তাকে (উপ-উপাচার্য) রক্ষার চেষ্টা করেন। এ সময় প্রক্টরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করাসহ তার পকেট হতে ১০ হাজার টাকা ও তার হাত ঘড়ি ছিনিয়ে নেওয়া হয়। উপ-উপাচার্য নিরুপায় হয়ে জুবেরী ভবনের দোতলায় একটি কক্ষে আশ্রয় নিতে যান। সেখানে তার গলা চেপে ধরে ও ধাক্কা মেরে সিঁড়িতে ফেলে দেওয়া হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জুবেরী ভবন একটি আবাসিক ও ক্লাব ভবন। এখানে অনেক পরিবার বাস করে, যার মধ্যে নারী ও শিশুরাও আছে। জুবেরী ভবনের অবস্থানরত কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ ও খাবার পানির ব্যবস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে অশ্রাব্য ভাষায় গালিসহ স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। এতে ওই ভবনে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভবনের পরিবারগুলো আতঙ্কিত ও নিরাপত্তাহীনতায় আছে। রাবির প্রাক্তন প্রক্টর ও রাকসুর নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এনামুল হক সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে হাসপাতালে নিতে হয়। উপরোক্ত ঘটনাবলি আসন্ন রাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের অংশ বলে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মনে করছেন।

আরও খবর: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টর অবরুদ্ধ

/এমএএ/
বিষয়:
রাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে উত্তাল রাবি, রাতেও শিক্ষার্থীদের অবস্থান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধস্তাধস্তি, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টর অবরুদ্ধ
রাবিতে পোষ্যকোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে ২২ ঘণ্টা ধরে অনশনে শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে উত্তাল রাবি, রাতেও শিক্ষার্থীদের অবস্থান
পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে উত্তাল রাবি, রাতেও শিক্ষার্থীদের অবস্থান
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার ফি বৃদ্ধিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে ভারত
যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ কর্মী ভিসার ফি বৃদ্ধিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে ভারত
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিদ্যুৎহীন পুরো জেলা
সাতক্ষীরায় পাওয়ার গ্রিডে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বিদ্যুৎহীন পুরো জেলা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media