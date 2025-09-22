X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
২৫ তারিখেই রাকসু নির্বাচন চায় ছাত্রশিবির

রাবি প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৪আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৪
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (রাকসু) নির্বাচন ২৫ সেপ্টেম্বরই আয়োজনের দাবি জানিয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টায় রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান প্যানেলটির সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ‘রাকসু নির্বাচন যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে। বিভিন্ন পক্ষ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ও বানচালের চেষ্টা করতে পারে, এখানে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। পোষ্য কোটা নিয়ে ক্যাম্পাসে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম হঠাৎ করেই শাটডাউন দিয়েছে। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা চলছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তাদের  দলীয় এজেন্ডা সব শিক্ষক ও স্টেকদের নামে চালিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। নির্বাচন কমিশনকে এই প্রভাবের বাইরে থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ‘ইতোপূর্বেও নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন কারণে একাধিকবার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়েছে। আবার নির্বাচনের তারিখ না পিছিয়ে বরং সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজন করার বিষয়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। যথাসময়ে নির্বাচন হতে হবে, বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখতে হবে, ভোট গণনা সুষ্ঠুভাবে হতে হবে এবং ভোটের দিনই ফল ঘোষণা করতে হবে।’

এদিকে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাকসু নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে মিটিংয়ে বসেছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা।

এর আগে দুপুরে দুর্গাপূজার পরে রাকসু নির্বাচন চেয়েছে শাখা ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’। অন্যদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়ে ২৫ তারিখেই নির্বাচন চেয়েছেন গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ, সার্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ, সচেতন শিক্ষার্থী সমাজ এবং রাকসু ফর র‌্যাডিকেল চেঞ্জসহ অর্ধশত স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী।

উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার রয়েছেন। রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে ৯০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪৩টি ভোট দিতে হবে। তফসিল অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ভোট দেওয়ার পর গণনা শেষে ২৫ সেপ্টেম্বরই ফল প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিররাকসু নির্বাচন
