আদালতের হাজতখানা থেকে পালানো আসামি গ্রেফতার

বগুড়া সদর কোর্ট হাজতখানা থেকে পালানো হত্যা মামলার আসামি রফিকুল ইসলাম ওরফে রফিককে গ্রেফতার করেছে জেলা ডিবি ও দুপচাঁচিয়া থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আদমদিঘী থানাধীন বাগিচাপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
ডিবি পুলিশের ইন্সপেক্টর রাকিব হোসেন জানান, সোমবার রফিককে মামলার হাজিরা দিতে আদালতে আনা হয়। বিকাল ৪টার দিকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দোতলায় হাজতখানা থেকে তাকে অন্যদের সঙ্গে কারাগারে ফেরত নেওয়া হচ্ছিল। এ সময় সে হাজতখানার সামনে থেকে কৌশলে পালিয়ে যায়। কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আসামি পালিয়ে যাওয়ায় ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।
এ ব্যাপারে আদালতের এসআই রবিউল ইসলাম তার বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) আবু সুফিয়ানকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পুলিশ সুপারের নির্দেশে আদালতে কর্তব্যরত তিন এটিএসআই ও তিন কনস্টেবলকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়েছে।
গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।