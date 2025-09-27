X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
বেনাপোল বন্দরে ৫ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ    

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৯আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৩
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে পাঁচ দিন যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে।

এ সময়ে বেনাপোল বন্দরে পণ্য ওঠানামা, খালাস এবং বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে বলে জানান বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ওসি ইলিয়াস হোসেন মুন্সি।

ভারতের পেট্রাপোল বন্দর ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক চক্রবর্তী বলেন, ‘পূজায় কাল রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) পর্যন্ত পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে বেনাপোল বন্দরের সঙ্গে সব ধরনের আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকবে। আগামী শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে আবারও এ বন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবেই চালু হবে বলে জানান তিনি।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বলেন, ‘পাঁচ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকার বিষয়টি ওপারের সিঅ্যান্ডএফ থেকে চিঠি দিয়ে আমাদের জানিয়েছে।’ ভারতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পাঁচ দিন ছুটি থাকার কারণে পেট্রাপোল বন্দরে আটকা পড়বে শত শত পণ্যবাহী ট্রাক। যার অধিকাংশই বাংলাদেশের শতভাগ রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের কাঁচামাল।’

বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি ইলিয়াস হোসেন মুন্সি বলেন বলেন, ‘ছুটিতে পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে।’

বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) শামীম হোসেন রেজা বলেন, ‘আমাদের সরকারি ছুটি ১ ও ২ অক্টোবর। তবে আগামীকাল রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার বেনাপোল বন্দর অভ্যন্তরে খালাস প্রক্রিয়া ও কাস্টমসের কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে এক পত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এ সময়ের মধ্যে বন্দরে পণ্য খালাস করে ভারতীয় খালি ট্রাক সেদেশে ফিরে যেতে পারবে।’

 

রাজধানীজুড়ে দুর্গোৎসবের আমেজ, কাল মহাষষ্ঠী
জাতিসংঘে নেতানিয়াহুকে ঘিরে বিক্ষোভ, নিষেধাজ্ঞার দাবি
সার্ক পুনরুজ্জীবনে জোরালো আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
খাগড়াছড়িতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ চলছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
