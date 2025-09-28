X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
বন্ধ ক্যাম্পাসে চলছে চাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা

চবি প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮
বন্ধ ক্যাম্পাসে চলছে চাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা

​চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন সরগরম পুরো ক্যাম্পাস অঙ্গন। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের পর ওইদিন বিকাল থেকেই আনুষ্ঠানিক প্রচারণায় নেমেছেন প্রার্থীরা।

এদিকে, এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়েছে ক্যাম্পাস। শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্গাপূজার ছুটি। ক্যাম্পাস খুলবে আগামী ৩ অক্টোবর। ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থী হল ছেড়ে বাড়ি চলে গেছেন। তবে এই ছুটির দিনেও থেমে নেই নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার কাজ। হল থেকে শুরু করে শাটল ট্রেন, রেল স্টেশন, ক্যাফেটেরিয়া, ঝুপড়ি, অ্যাকাডেমিক ভবন এমনকি মসজিদ পর্যন্ত, সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাচনি আমেজ।

শনিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বাড়ি চলে গেছেন। ​তবে কমসংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির মধ্যেও আজ শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) ক্যাম্পাসে নির্বাচনি আমেজ চোখে পড়ার মতো ছিল। প্রার্থীদের রেল স্টেশন, ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ঝুপড়ি এবং হলগুলোতে প্যানেলভিত্তিক ও ব্যক্তিগতভাবে প্রচার চালাতে দেখা যায়। প্রার্থীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিগুলো শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছেন। এ ছাড়াও কটেজগুলোতে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ ও লিফলেট বিতরণের মাধ্যমেও প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। এরপরই গণনা শুরু হবে। নির্বাচনে কেন্দ্রীয় এবং হল সংসদে সর্বমোট প্রার্থী হয়েছেন ৯০৮ জন। কেন্দ্রীয় সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৪১৫ জন এবং হল সংসদে অংশ নিচ্ছেন ৪৯৩ জন। মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪ জন।

/এমএএ/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
