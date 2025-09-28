X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হিলি স্থলবন্দরে ৬ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ

হিলি প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২২আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২২
হিলি স্থলবন্দর

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ রবিবার থেকে টানা ছয় দিন দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ইমিগ্রেশনে চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টে যাত্রী পারাপার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত বন্দরের কার্যক্রম চালু থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

হিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতের হিলি এক্সপোটার্স অ্যান্ড কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর আমদানি-রফতানি বন্ধ ঘোষণা করেছে। ৪ অক্টোবর থেকে পুনরায় দু’দেশের মাঝে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হবে।’

হিলি স্থলবন্দর পরিচালনাকারী পানামা হিলি পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার এসএম হায়দায় বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা আজ থেকে ছয় দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তবে রবিবার বন্দরে আটকে থাকা পণ্য কেউ খালাস নিতে চাইলে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে সরকারি ছুটি ব্যতিত বন্দরের ভেতরের কার্যক্রম চালু থাকবে।’

হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টে যাত্রী পারাপার কার্যক্রম চলবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন।’

/এমএএ/
বিষয়:
আমদানি রফতানিস্থলবন্দরহিলি
সম্পর্কিত
চাল-সয়াবিন তেলে অস্থির হতে পারে নিত্যপণ্যের বাজার
হিলির পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
বেনাপোল বন্দরে ৫ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ    
সর্বশেষ খবর
দেশ পুনর্গঠনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফখরুলের
দেশ পুনর্গঠনে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ফখরুলের
কাভার্ডভ্যানের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের সহকারী নিহত
কাভার্ডভ্যানের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের সহকারী নিহত
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
অবশেষে এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল
থামলেন মেসি, থামলো মায়ামিও 
থামলেন মেসি, থামলো মায়ামিও 
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
কেমন হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media