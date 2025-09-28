হিলি স্থলবন্দরে ৬ দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ রবিবার থেকে টানা ছয় দিন দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি বাণিজ্য কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ইমিগ্রেশনে চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টে যাত্রী পারাপার এবং সরকারি ছুটি ব্যতিত বন্দরের কার্যক্রম চালু থাকবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
হিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতের হিলি এক্সপোটার্স অ্যান্ড কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর আমদানি-রফতানি বন্ধ ঘোষণা করেছে। ৪ অক্টোবর থেকে পুনরায় দু’দেশের মাঝে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু হবে।’
হিলি স্থলবন্দর পরিচালনাকারী পানামা হিলি পোর্ট লিংক লিমিটেডের ম্যানেজার এসএম হায়দায় বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা আজ থেকে ছয় দিন আমদানি-রফতানি বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তবে রবিবার বন্দরে আটকে থাকা পণ্য কেউ খালাস নিতে চাইলে নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে সরকারি ছুটি ব্যতিত বন্দরের ভেতরের কার্যক্রম চালু থাকবে।’
হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টে যাত্রী পারাপার কার্যক্রম চলবে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই পথ দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন।’