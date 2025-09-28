X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে আবারও ভেসে এলো মৃত ডলফিন

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০৯আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৪
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে মাত্র আট দিনের ব্যবধানে আবারও ভেসে এসেছে সাত ফুট লম্বা একটি ইরাবতি ডলফিন। ডলফিনটি পুরুষ প্রজাতির। এটির শরীরের পুরো চামড়া উঠানো।

রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় সৈকতের গঙ্গামতি এলাকায় মৃত ডলফিনটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে বন বিভাগ সেটিকে মাটি চাপা দিয়েছে।

এর আগে গত ২০ সেপ্টেম্বর সৈকতের চর-গঙ্গামতি এলাকার ৩৩ কানি নামক পয়েন্ট এলাকায় একটি ইরাবতি  প্রজাতির ডলফিন ভেসে এসেছিল।

পরিবেশকর্মী কে এম বাচ্চু বলেন, ‘সকালের জোয়ারের প্রভাবে বঙ্গোপসাগর কিছুটা উত্তাল থাকে, এ কারণে সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তীরে ভেসে আসে ডলফিনটি। এটির শরীরের সম্পূর্ণ চামড়া উঠে গেছে। দুর্গন্ধে কাছে ঘেঁষা যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে দুই দিন আগে মারা গেছে।’

পরিবেশকর্মীরা বলছেন, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ১১টি, ২৪ সালে ১০টি, ২৩ সালে ১৫টি মৃত ডলফিন ভেসে এসেছিল কুয়াকাটাসহ এই এলাকায়। উপকূলীয় এলাকাজুড়ে পরিবেশকর্মীরা সার্বক্ষণিক কাজ করছেন ডলফিন নিয়ে।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল হক বলেন, ‘শুধু অনুমান করে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না। কেউ বলছেন জালে আটকে, কেউ বলছেন জাহাজের ধাক্কায়, আবার কেউ বলছেন মাইক্রোপ্লাস্টিক দায়ী। কিন্তু এসবই অনুমান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়।’

বন বিভাগের কুয়াকাটা বিট কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আমাদের সদস্যদের পাঠিয়ে দ্রুত বালুচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ডলফিনের মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।’

/এমএএ/
বিষয়:
বঙ্গোপসাগরডলফিনসমুদ্র সৈকত
সম্পর্কিত
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করতে দোকান উচ্ছেদের নির্দেশ
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
‘মীন সন্ধানী’ জাহাজের জরিপ কার্যক্রম দেখলেন উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!
এশিয়া কাপ ফাইনালে ‘অদৃশ্য বয়কট’ কৌশলে বিসিসিআই!
দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করে: প্রবাসীদের আসিফ নজরুল
দেশের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করে: প্রবাসীদের আসিফ নজরুল
বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনসিপির স্মারকলিপি
নিউইয়র্কে আখতারের ওপরে হামলাবিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে এনসিপির স্মারকলিপি
ঢাকার প্রথম সরকারি ‘গ্রিন বিল্ডিং’ হবে পরিবেশ অধিদফতরের নতুন অফিস
ঢাকার প্রথম সরকারি ‘গ্রিন বিল্ডিং’ হবে পরিবেশ অধিদফতরের নতুন অফিস
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media