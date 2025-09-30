X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
ভ্রাম্যমাণ আদালতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জাল জব্দ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫০
অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ধ্বংস করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর বাজারে অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ধ্বংস করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আবদুর রহমান।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সদরের উত্তরপাড়া রামচন্দ্রপুর বাজার এলাকায় বিলে স্থানীয় জেলেরা অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে মাছ শিকার করে আসছিলেন। ইউএনও সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বিপুল পরিমাণ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে। যার বাজার মূল্য দেড় লাখ টাকার বেশি। পরে আগুন জ্বালিয়ে জব্দকৃত জালগুলো ধ্বংস করা হয়।

ইউএনও বলেন, ‘নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে মাছ শিকার করা বেআইনি। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএসটিআই লাইসেন্স ব্যতীত বোতলজাত পানি বিক্রির অপরাধে দুই মালিককে পনেরো হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসব অবৈধ জালের বিরুদ্ধে জনস্বার্থে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখবো।’

