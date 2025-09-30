রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মহিউদ্দিন (৩০) নামে এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ডাউন লাইনে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত মহিউদ্দিন উপজেলার ৭ নম্বর কাটাছড়া ইউনিয়নের আজিজুল হকের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি শিল্পকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।
প্রত্যক্ষদর্শী আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে আপ ও ডাউন লাইনে দুই দিক থেকে ট্রেন আসছিল। মহিউদ্দিন একটি লাইন পার হতে পারলেও আরেক দিকে আসা ট্রেন লক্ষ করেননি। এতে দ্রুতগামী ট্রেনে কাটা পড়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। খবর দেওয়ার পর প্রথমে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ এবং পরে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।’
সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। মৃতদেহের সঙ্গে থাকা মোবাইলের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করে স্বজনদের খবর দিয়েছি। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’