X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৮
ট্রেন (ফাইল ছবি)

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মহিউদ্দিন (৩০) নামে এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ডাউন লাইনে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মহিউদ্দিন উপজেলার ৭ নম্বর কাটাছড়া ইউনিয়নের আজিজুল হকের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি শিল্পকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে আপ ও ডাউন লাইনে দুই দিক থেকে ট্রেন আসছিল। মহিউদ্দিন একটি লাইন পার হতে পারলেও আরেক দিকে আসা ট্রেন লক্ষ করেননি। এতে দ্রুতগামী ট্রেনে কাটা পড়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। খবর দেওয়ার পর প্রথমে জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ এবং পরে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।’

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। মৃতদেহের সঙ্গে থাকা মোবাইলের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করে স্বজনদের খবর দিয়েছি। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
পাবনায় ট্রেনযাত্রীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ
৬ ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক
পাবনায় পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ
সর্বশেষ খবর
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
নূরুল মজিদের হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় মৃত্যু, এ কেমন অমানবিকতা: মান্না
নূরুল মজিদের হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় মৃত্যু, এ কেমন অমানবিকতা: মান্না
ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির বৃষ্টি
ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির বৃষ্টি
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media