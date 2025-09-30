X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সড়কে প্রাণ গেলো স্কুটি আরোহী মা-মেয়ের

বগুড়া প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:১৩আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২০
স্কুটিকে চাপা দিয়ে পিকআপটি খাদে পড়ে যায়

বগুড়ার আদমদীঘিতে পিকআপের ধাক্কায় স্কুটি আরোহী মা ও শিশুসন্তান নিহত হয়েছেন। এ সময় শিশুটির বাবা স্কুটিচালক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার পাইকপাড়া মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আদমদীঘি থানার ওসি এসএম মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং একজন আহত হয়েছেন।

নিহতরা হলেন– বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী গ্রামের মণ্ডলপাড়ার ইসলামি ফাউন্ডেশনের কোরআন বিষয়ক শিক্ষক নাজিরা আকতার মিম (২৭) এবং তার দুই বছর বয়সী শিশু নাফিজা আকতার।

আহত হয়েছেন মিমের স্বামী একই এলাকার একটি মসজিদের ইমাম রমজান আলী তোতা। তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহারে আজমেরী ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ওয়েল মিল থেকে পশুখাদ্য বোঝাই একটি পিকআপ মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে পিআপটি উপজেলার বগুড়া-নওগাঁ সড়কের পাইকপাড়া মোড়ে পৌঁছে। এ সময় একটি স্কুটিতে রমজান আলী তোতা তার স্ত্রী নাজিরা আকতার মিম ও শিশুসন্তান নাজিফাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পিকআপটি একটি অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিকে চাপা দেয়। এ সময় তোতার সামনে তার স্ত্রী মিম ও মেয়ে নাজিফার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হতাহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক মিম ও নাজিফাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে আহত তোতাকে বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আদমদীঘি থানার ওসি জানান, নিহত মা ও মেয়ের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিকআপ, একটি চার্জারচালিত অটোরিকশা ও স্কুটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর পিকআপচালক পালিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে থানায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত
গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো ৪ জনের
ওভারপাসের রেলিং ভেঙে নিচে পড়লো ট্রাক, একজন নিহত
সর্বশেষ খবর
দুটি ট্রলারসহ আরও ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ‘আরাকান আর্মি’
দুটি ট্রলারসহ আরও ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ‘আরাকান আর্মি’
ডিএসসিসি সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
ডিএসসিসি সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই, ২০ বছর পর ৩ জনের যাবজ্জীবন
চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই, ২০ বছর পর ৩ জনের যাবজ্জীবন
সর্বাধিক পঠিত
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media