বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয় নাগরিক আটক

মৌলভীবাজারের সীমান্তবর্তী কমলগঞ্জ উপজেলার পাহাড়ি গহিন এলাকা থেকে ভারতীয় নাগরিক মাঘে উড়াংকে (৪১) বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় আটক করেছে বর্ডারগার্ড (বিজিবি)। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) তাকে কমলগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবির ৪৬ ব্যাটালিয়নের (শ্রীমঙ্গল) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ এস এম জাকারিয়া। তিনি বলেন, ‘সোমবার বিকালে ব্যাটালিয়নের দেবলছড়া সীমান্ত বিওপির সদস্যরা আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রমের অভিযোগে বটতলীপাড়া এলাকা থেকে মাঘে উড়াংকে আটক করেন। আটকের পর তাকে কমলগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়।’
বিজিবি জানায়, সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান, মাদকদ্রব্যের প্রবেশ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।