বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
মাদারীপুরে বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

মাদারীপুর প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২১আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২১
সদর উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

মাদারীপুর সদর উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) অফিসে এ অভিযান পরিচালনা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান।

তিনি জানান, ‘স্থানীয় শিরখাড়া ইউনিয়নে গণকবরস্থান নির্মাণের নামে প্রায় আড়াই লাখ টাকার অপব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া সুনমন্দি এলাকায় থানার এক ওসিকে খুশি করতে তার বাড়ির সামনে এলজিইডির ৩২ লাখ টাকা অর্থায়নে একটি কালভার্ট করা হয়। যেখানে সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পায় দুদক। এসব অভিযোগের সতত্য জানার জন্যে সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ে এবং এলজিইডির কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়।’

তিনি আরও জানান, প্রতিটি দফতরের বিরুদ্ধে আসা অভিযোগের ফাইলপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শিগগিরই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুদক
