X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নারায়ণগঞ্জে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫০আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:০৩
নারায়ণগঞ্জে একজনকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ডাকাতির সময় নবী (৩২) নামে একজনকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় ডাকাত দলের অস্ত্রের আঘাতে চার জন আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৪টার দিকে উপজেলার বিশনন্দী ইউনিয়নের দড়ি বিশনন্দী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নবী আড়াইহাজার উপজেলার উচিতপুরা ইউনিয়নের পশ্চিম আগুআান্দি এলাকার লুক্কু মিয়ার ছেলে।

আহতরা হলেন– কুলসুম বেগম (৪০), তার ছেলে নাঈম মিয়া (১৮), প্রতিবেশী ফারুক মিয়া (৪৫), আবুল হোসেন (২৮)। তারা সবাই আড়াইহাজার দড়ি বিশনন্দী এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে বৃষ্টি শুরু হলে রান্নাঘরের চুলা ঢেকে দেওয়ার জন্য বিশনন্দী গ্রামের ইলিয়াসের স্ত্রী কুলসুম বেগম (৪০) ঘুম থেকে উঠে সেখানে যান। এ সময় রান্নাঘরে তিন-চার জন লোক দেখে ‘ডাকাত ডাকাত’ বলে চিৎকার দেন তিনি। তার চিৎকারে পরিবারের সদস্যসহ আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসলে তাদের সবাইকে কুপিয়ে জখম করে ডাকাত দল।

এ ঘটনা টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন মসজিদের মাইকে ডাকাত এসেছে ঘোষণা দিলে এলাকাবাসী ডাকাতদের ধাওয়া করে। এ সময় নবী নামে একজন ডাকাতকে এলাকার লোকজন ধরে পিটুনি দিলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে নিহত ডাকাত সদস্যের লাশ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। আর আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলনে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে সরকার
জুলাই আন্দোলনে নিহত শিশুদের পরিবারকে সম্মাননা দেবে সরকার
টি–টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব, অভিষেকের রেকর্ড
টি–টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার সাইম আইয়ুব, অভিষেকের রেকর্ড
সানড্যান্স অনুদানের জন্য নির্বাচিত ১০ সিনেমা
সানড্যান্স অনুদানের জন্য নির্বাচিত ১০ সিনেমা
সাভারে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ
সাভারে জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি, প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মহাসড়ক অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
আড়ংয়ের ব্যাগ নিয়ে তীব্র সমালোচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media