শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ হারালেন ২ জন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যাওয়া ট্রলি

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার তেঁতুলিয়ায় টোল প্লাজার সামনে এবং গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া আঞ্চলিক সড়কের ঘোনাপাড়া নামক এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান।

ওসি জানান, গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়কের তেঁতুলিয়া টোল প্লাজা এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন বৃদ্ধ মণিমোহন বিশ্বাস (৭০)। সে সময় রাজিব পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দিলে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, গোপালগঞ্জ সদরের চর গোবরা থেকে চর বাসুরিয়া গ্রামে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় ইটবোঝাই একটি ট্রলি। এতে ট্রলিচালক খায়রুল মোল্লা (২৭) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত খায়রুল চর বাসুরিয়া গ্রামের সাফি মোল্লার ছেলে।

ওসি আরও জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জসড়ক দুর্ঘটনা
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪
শিশুশিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মাদ্রাসা পরিচালকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ
লালবাগে ‘ফ্রি ফায়ার গেম নিয়ে’ মারামারি, আহত ১
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
