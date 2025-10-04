রাকসু নির্বাচনে প্রচারণার সময়সীমা বাড়লো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫ উপলক্ষে প্রচারণার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাকসু নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ অক্টোবর নির্বাচনকে সামনে রেখে, ৫ অক্টোবর (রবিবার) সকাল ৮টা থেকে ১৪ অক্টোবর (মঙ্গলবার) রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচারণা কার্যক্রমের সময় বাড়ানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে আগের মতো আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।
এর আগের সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছিল। এটি চলার কথা ছিল ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত।