রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
কর্ণফুলী টানেলে বাস দুর্ঘটনা: আহত একজনের হাসপাতালে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩২
টানেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেলের ভেতরে বাস উল্টে ১০ জন আহতের ঘটনায় একজন মারা গেছেন। নিহতের নাম ফয়সাল ইসলাম (৪৫)। শনিবার রাতে নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

একই হাসপাতালে ফয়সালের স্ত্রী রানী আকতারসহ (৩১) আরও চার জন চিকিৎসাধীন আছেন।

ফয়সাল নগরীর পতেঙ্গা থানার নিজাম মার্কেট এলাকার হোসেন আহমেদের ছেলে। তার দুই ছেলে-মেয়ে রয়েছে।

এর আগে শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ২টায় কর্ণফুলী টানেলের ভেতর পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারার দিকে যাওয়ার সময় ওই বাসটি উল্টে যায়। এতে ১০ জন আহত হন।

নিহতের ছোট ভাই সালাহ উদ্দিন জানান, শনিবার দুপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দ্রুতগতিতে বাসটি টানেলের মাঝে উল্টে যায়। এতে বাসে থাকা সবাই কম-বেশি আহত হন। তবে ছয় জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উদ্ধার করে আনোয়ারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবার তাদের নগরীর ন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২টার দিকে বড় ভাই ফয়সালের মৃত্যু হয়।

বাস উল্টে আহত দশ জনের মধ্যে ফয়সালসহ ছয় জনের অবস্থা ছিল গুরুতর। বাকি পাঁচ জন হলেন– শাহজাদী (২১), রানী আক্তার (৩১), মোহাম্মদ ফারুক (৫০), মুনতাসীর ওমর (১২) ও সালাহ উদ্দীন (৩৫)।

কর্ণফুলী টানেলের সহকারী প্রকৌশলী (টোল ও ট্র্যাফিক) গোলাম সামদানী হিমেল বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারায় যাওয়ার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাসা থাকা ১০ যাত্রী আহত হন। পরে টানেলের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরা গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সে করে আহতদের হাসপাতালে পাঠান।’

সড়ক দুর্ঘটনা
