টেকনাফে মাটিতে পুঁতে রাখা অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মাটির নিচে পুঁতে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছেন নৌবাহিনীর সদস্যরা। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে এক খুদেবার্তায় এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
নৌবাহিনীর জানায়, শুক্রবার ভোরে এক বাড়িতে অস্ত্রের মজুত রাখার খবরে মৌলভীপাড়া এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী আব্দুল খালেকের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তার বাড়ির আঙিনায় মাটির নিচে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা একটি ৭.৬২ মিমি বিদেশি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা পিস্তল বুলেট, একটি দেশীয় শটগান এবং ৯টি দেশীয় অস্ত্রসহ ৫ রাউন্ড শটগান কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
উদ্ধারকৃত এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানায় নৌবাহিনী।