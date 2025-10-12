X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
টেকনাফে শীর্ষ মানবপাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫১আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫৫
আটক আব্দুল আলী

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ মানবপাচারকারী চক্রের মূল হোতাকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

রবিবার (১২ অক্টোবর) রাতে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

আটক ব্যক্তির নাম আব্দুল আলী (৫০)। তিনি বাহারছড়ার জুম্মাপাড়ার মৃত নচরত আলীর ছেলে।

সিয়াম-উল-হক জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে টেকনাফের বাহারছড়ার জুম্মাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোস্টগার্ড। অভিযানে মানবপাচারকারী চক্রের মূল হোতা ও একাধিক মামলার আসামি কুখ্যাত আব্দুল আলীকে আটক করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল আলী স্বীকার করেছেন, তার নেতৃত্বে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি নাগরিকদের অপহরণ করে অর্থের বিনিময়ে মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাচার করে আসছিল।

কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক ব্যক্তিকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মানবপাচার চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে কোস্টগার্ডের গোয়েন্দারা কাজ করছে।

মানবপাচাররোহিঙ্গা
সোমবার মুক্তি পাবে গাজার জিম্মিরা, আশা ইসরায়েলের
রাজধানীর নিউমার্কেট কমপ্লেক্সে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার ১
চট্টগ্রামে কনসার্টে সংঘর্ষের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ যুবক ছাত্রদলের কর্মী
এক বছরে বন্ধ ১৮৫ পোশাক কারখানা, বেকার হাজারও শ্রমিক
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে ভাঙচুর-গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
