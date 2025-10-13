দুই বছর পর বিদ্যালয়টি আবারও চা বাগানের শিশুদের কোলাহলে মুখরিত

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউমদা ইউনিয়নের বাওয়ানি চা বাগানে দুই বছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হলো বাওয়ানি চা বাগান বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রবিবার (১২ অক্টোবর) সকালেই বিদ্যালয়ের দরজা খুলতেই চা শ্রমিক পরিবারের শিশুদের মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি। দীর্ঘ নীরবতার পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আবারও মুখরিত হয়ে ওঠে শিশুদের কোলাহলে।
জানা গেছে, বাগানটির মালিকানা জটিলতার কারণে বিদ্যালয়টি বন্ধ ছিল। বেতন-ভাতা না পেয়ে শিক্ষকরা কাজ ছেড়ে দিলে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। এতে শতাধিক শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল।
সম্প্রতি হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক ড. মো. ফরিদুর রহমান সরকারি তত্ত্বাবধানে বাওয়ানি চা বাগানটির মালিকানা গ্রহণের পর পরিদর্শন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিদ্যালয়টি বন্ধ দেখতে পান। স্থানীয় চা শ্রমিকরা বিদ্যালয়টি চালু করার অনুরোধ করেন তাকে। চা শ্রমিকদের আকুতি শুনে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন অস্থায়ীভাবে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য।
জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ইউএনও নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে একজন অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেন এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু করেন। রবিবার সকালে নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুহুল আমিনের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবারও পাঠদান শুরু হয়।
বিদ্যালয় খুলতেই শিশুদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে চারপাশ। কেউ বইয়ের গন্ধে মুগ্ধ, কেউ আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছে পড়াশোনা নিয়ে। অভিভাবকদের চোখে জল, মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি। এর মাধ্যমে দীর্ঘ দুই বছরের অন্ধকার কাটিয়ে শিক্ষার আলোয় ভরে উঠলো বাওয়ানির চা বাগান।
চা শ্রমিকরা বলেন, ‘দুই বছর ধরে আমাদের সন্তানরা স্কুলে যেতে পারছিল না। আজ তারা আবার বই হাতে নিচ্ছে– এটা আমাদের জন্য ভীষণ আনন্দের বিষয়। জেলা প্রশাসক ও ইউএনও স্যারকে ধন্যবাদ, তারা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ফিরিয়ে দিয়েছেন।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, ‘তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যালয়টি চালু করা হলেও শিগগিরই স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।’