মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সুন্দরবনের হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক

খুলনা প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৯আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৯
সুন্দরবনের হরিণ (ফাইল ছবি)

খুলনার সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের শাকবাড়িয়া নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪৮ কেজি হরিণের মাংসসহ দিদারুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বন বিভাগ। এ সময় ১১৫ কেজি মাছ এবং দুটি নৌকাসহ হরিণ ধরার সরঞ্জামও জব্দ করা হয়।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) দিনগত রাত ১১টার দিকে কাশিয়াবাদ ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা অভিযান চালিয়ে হরিণের মাংসসহ ওই চোরা শিকারিকে আটক করেন। এ সময় বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন পালিয়ে যায়।

আটক দিদারুল মহারাজপুর গ্রামের মৃত হামিদ গাজীর ছেলে।

কাশিয়াবাদ ফরেস্ট স্টেশন কর্মকর্তা বলেন, অভিযানের সময় শাকবাড়িয়া নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে ৪৮ কেজি হরিণের মাংসসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তার কাছ থেকে ১১৫ কেজি মাছ ও দুটি নৌকা, হরিণ ধরার সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। অভিযানকালে বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যরা পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে বন আইনে মামলা দায়ের এবং জব্দ মাছ ও হরিণের মাংস আদালতের মাধ্যমে মাটিতে বিনষ্ট করা হয়েছে।

সুন্দরবনবন্যপ্রাণীপ্রকৃতি
