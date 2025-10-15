X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচনে এক প্যানেলের ভোট বর্জন

চবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৬আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৭
চাকসু নির্বাচনে এক প্যানেলের ভোট বর্জন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ‘বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট’ সমর্থিত ‘রেভ্যুলুশন ফর স্টেট অব হিউম্যানিটি’ প্যানেল।

জাল ভোট, সইবিহীন ব্যালট পেপার প্রদানসহ ১০টি কারণ দেখিয়ে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে প্যানেলটি।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকাল সোয়া ৫টার দিকে চাকসু ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বর্জনের ঘোষণা দেন প্যানেলের ভিপি প্রার্থী কেফায়েত উল্লাহ।

এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কেন্দ্রে নির্বাচন কর্মকর্তার সই ছাড়া কমপক্ষে ৪০০ ব্যালট বাক্সে জমা পড়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিনির্মাণ শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থীরা। বুধবার বিকাল ৪টার দিকে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দেন প্যানেলটির ভিপি প্রার্থী আবির বিন জাবেদ।

তিনি বলেন, ‘ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কেন্দ্রে ৩৩৬নং কক্ষে ৪০০টি ব্যালট পেপারে সই ছিল না। এটি অনিয়ম। ব্যালট পেপারেও নির্বাচনি কর্মকর্তার সইয়ের ঘর রয়েছে। একজন ভোটারের একাধিক ভোট দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

এ ব্যাপারে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ৩৩৬ নম্বর কক্ষে দায়িত্বরত সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা কাউসার হামিদ বলেন, ‘শুরুতে ব্যালটে সই করার নির্দেশনা ছিল না।’

বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
