বরিশালে পাসের হার ৬২.৫৭ শতাংশ

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৬৭৪ জন শিক্ষার্থী। পাসের হার ও জিপিএ ফাইভের দিক দিয়ে এবারও এগিয়ে মেয়েরা।
বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় শিক্ষা বোর্ডের হলরুমে ফল ঘোষণা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইউনুস আলী সিদ্দিকী।
তিনি জানান, এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬১ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৯ হাজার ২৩৯ জন। ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ হাজার ৯৯৪ জন এবং ছাত্রী ৩২ হাজার ৪৮৭ জন।
এ বছর মোট কলেজের সংখ্যা ছিল ৩৪৯টি। মোট ১৪৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর ১২টি কলেজে কেউ পাস করেনি।
বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ‘বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল সন্তোষজনক। গত বছর পাসের হার বেশি থাকলেও এ বছর কম। তবে যারা নিয়মিত পড়াশোনা করেছে, তারাই কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করেছে।’
যে ১২টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জানান তিনি।
গত বছর বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪ হাজার ১৬৭ জন শিক্ষার্থী।