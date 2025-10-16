সিলেট বোর্ডে কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। বোর্ডের এবারের পাসের হার ৫১.৮৬ শতাংশ। গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার কমেছে ৩৩.৫৩ ভাগ। গতবারের পাসের হার ছিল ৮৫.৩৯ শতাংশ। ৫ হাজার ৯৬টি জিপিএ-৫ কমেছে গতবারের চেয়ে। গতবারের ৬ হাজার ৬৯৮টি জিপিএ-৫-এর বিপরীতে এবার জিপিএ-৫ এসেছে মাত্র ১৬০২টি। এ বোর্ডের ৪টি শিক্ষাবোর্ডেও কেউ পাস করেনি। শতভাগ পাস করেছে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ফল ঘোষণা করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। এ সময় তিনি বলেন, ‘গেলো পাঁচ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে। যে কারণে পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। তবে, সার্বিক ফলাফলে আমরা সন্তুষ্ট।’
পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সিলেট বোর্ডে এবার ৬৯ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর পাস করেছে ৩৫ হাজার ৮৭১ জন। পাসের হার ৫১.৮৬ ভাগ।
বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ ৭৫.৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী এবং মানবিক বিভাগে সর্বনিম্ন ৪৫.৫৯ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাস করেছে ৫০.১৮ ভাগ। এবার মেয়েদের পাসের হার ৫৩.১৩ ভাগ আর ছেলেদের ৪৯.৪৬ ভাগ।
জেলাভিত্তিক সিলেটে সর্বোচ্চ ৬০.৬১ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ ছাড়া, হবিগঞ্জে ৪৯.৮৮, সুনামগঞ্জে ৪৫.৮০ এবং মৌলভীবাজারে ৪৭.৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।