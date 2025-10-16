X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সিলেট বোর্ডে কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

সিলেট প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭
সিলেট বোর্ডে কমেছে পাসের হার ও জিপিএ-৫

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। বোর্ডের এবারের পাসের হার ৫১.৮৬ শতাংশ। গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার কমেছে ৩৩.৫৩ ভাগ। গতবারের পাসের হার ছিল ৮৫.৩৯ শতাংশ। ৫ হাজার ৯৬টি জিপিএ-৫ কমেছে গতবারের চেয়ে। গতবারের ৬ হাজার ৬৯৮টি জিপিএ-৫-এর বিপরীতে এবার জিপিএ-৫ এসেছে মাত্র ১৬০২টি। এ বোর্ডের ৪টি শিক্ষাবোর্ডেও কেউ পাস করেনি। শতভাগ পাস করেছে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ ফল ঘোষণা করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। এ সময় তিনি বলেন, ‘গেলো পাঁচ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে পরীক্ষা হয়েছে। যে কারণে পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। তবে, সার্বিক ফলাফলে আমরা সন্তুষ্ট।’

পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সিলেট বোর্ডে এবার ৬৯ হাজার ১৭২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর পাস করেছে ৩৫ হাজার ৮৭১ জন। পাসের হার ৫১.৮৬ ভাগ।

বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ ৭৫.৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী এবং মানবিক বিভাগে সর্বনিম্ন ৪৫.৫৯ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পাস করেছে ৫০.১৮ ভাগ। এবার মেয়েদের পাসের হার ৫৩.১৩ ভাগ আর ছেলেদের ৪৯.৪৬ ভাগ।

জেলাভিত্তিক সিলেটে সর্বোচ্চ ৬০.৬১ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ ছাড়া, হবিগঞ্জে ৪৯.৮৮, সুনামগঞ্জে ৪৫.৮০ এবং মৌলভীবাজারে ৪৭.৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

ইংরেজিতে কম নম্বর পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা
সমর্থকদের আক্রমণাত্মক আচরণে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’
সাফ ফুটসালে বাংলাদেশ দলে তিন প্রবাসী
আজ বাংলাদেশের ম্যাচ, প্রতিপক্ষ হেভিওয়েট অস্ট্রেলিয়া
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
