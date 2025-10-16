রাজশাহী বোর্ডে সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পাসের হার

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসিতে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ; যা সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।
এ ছাড়া এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ১৩৭ জন পরীক্ষার্থী। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর ২৫ ভাগ ফেল করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ ন ম মোফাখখারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
গেল বছর এইচএসসিতে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ২৪ শতাংশ। এর আগে ২০২৩ সালে এ বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ, ২০২২ সালে ৮১ দশমিক ৬০ শতাংশ, ২০২১ সালে ৯৭ দশমিক ২৯ শতাংশ, ২০২০ সালে ১০০ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ৭৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ পাসের হার ছিল।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৩৪ হাজার ১৪৩ জন। এর মধ্যে ৬৯ হাজার ৩৩৪ জন ছাত্র এবং ছাত্রী ৬৪ হাজার ৮০৯ জন। এ বছর ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার বেশি। জিপিএ-৫-এর দিক থেকে ছাত্রীরাও এগিয়ে রয়েছে। এ বছর ছাত্রের পাসের হার ৫০ দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৫৫ জন; ছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৬৮২ জন।
এ বছর এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ৩২ হাজার ৬৩৮ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ২৫ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ফেল করেছে ইংরেজিতে। এ ছাড়া ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর কেউ পাস করেনি।
চলতি বছরের এইচএসসি-সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২৬ জুন। লিখিত পরীক্ষা গত ১৯ আগস্ট শেষ হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২১ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।
এ বিষয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ ন ম মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, ‘এ বছর পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার বেশি। একই সঙ্গে জিপিএ-৫-এর দিক থেকেও ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে।’