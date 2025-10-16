X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজশাহী বোর্ডে সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পাসের হার

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৬আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৬
ফল প্রকাশের পর ছবিটি রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ থেকে তোলা

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসিতে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ; যা সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

এ ছাড়া এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ১৩৭ জন পরীক্ষার্থী। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর ২৫ ভাগ ফেল করেছে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ ন ম মোফাখখারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

গেল বছর এইচএসসিতে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ২৪ শতাংশ। এর আগে ২০২৩ সালে এ বোর্ডে ৭৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ, ২০২২ সালে ৮১ দশমিক ৬০ শতাংশ, ২০২১ সালে ৯৭ দশমিক ২৯ শতাংশ, ২০২০ সালে ১০০ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ৭৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ পাসের হার ছিল।

ভালো ফল করায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৩৪ হাজার ১৪৩ জন। এর মধ্যে ৬৯ হাজার ৩৩৪ জন ছাত্র এবং ছাত্রী ৬৪ হাজার ৮০৯ জন। এ বছর ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার বেশি। জিপিএ-৫-এর দিক থেকে ছাত্রীরাও এগিয়ে রয়েছে। এ বছর ছাত্রের পাসের হার ৫০ দশমিক ৬৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৪৫৫ জন; ছাত্রীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ হাজার ৬৮২ জন।

এ বছর এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ৩২ হাজার ৬৩৮ জন, যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ২৫ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ফেল করেছে ইংরেজিতে। এ ছাড়া ৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর কেউ পাস করেনি।

চলতি বছরের এইচএসসি-সমমান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ২৬ জুন। লিখিত পরীক্ষা গত ১৯ আগস্ট শেষ হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২১ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।

এ বিষয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আ ন ম মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, ‘এ বছর পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের পাসের হার বেশি। একই সঙ্গে জিপিএ-৫-এর দিক থেকেও ছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানএইচএসসি পরীক্ষা
সম্পর্কিত
সিলেট বোর্ডে পাসের হার কমেছে এক-তৃতীয়াংশ
বরিশালে পাসের হার ৬২.৫৭ শতাংশ
চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার কমেছে ১৮ শতাংশ
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনা-আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন
শেখ হাসিনা-আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের আবেদন
ভিকারুননিসায় কমেছে জিপিএ-৫
ভিকারুননিসায় কমেছে জিপিএ-৫
শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছে: শিক্ষা উপদেষ্টা
উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে রাকসু নির্বাচন
উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে রাকসু নির্বাচন
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
চাকসু নির্বাচনের এক হলের ফল ঘোষণা, শীর্ষ দুই পদে এগিয়ে ছাত্রদলের প্রার্থীরা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media