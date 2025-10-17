ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি র্যাবের হাতে ধরা পড়েছে। দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকার পর বৃহস্পতিবার বিকালে জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার কুমড়াপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব-৫। শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জয়পুরহাট র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার।
র্যাব সূত্র জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. সাজু (৩৫)। ক্ষেতলাল উপজেলার কাঁচাকুল এলাকায় তার বাড়ি। তার বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৩০ আগস্ট ক্ষেতলাল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০২০)-এর অধীনে মামলা দায়ের হয়। ঘটনার সূত্রপাত ওই বছরের ২৮ আগস্ট রাতে। ভিকটিমের স্বামী বাড়ির বাইরে থাকার সুযোগে সাজু ধর্ষণ করে। এরপর থেকে সে পলাতক ছিল।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র্যাবের সহায়তা চাইলে বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাজুকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ক্ষেতলাল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার বলেন, ‘ধর্ষণসহ সব ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকবে। কোনও অপরাধী আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইন থেকে কেউ পালাতে পারে না।’