শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
বাগেরহাটে সাংবাদিক হায়াত হত্যা: নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রধান আসামি গ্রেফতার

খুলনা প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৭
বাগেরহাটের চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক হায়াত হত্যা মামলার প্রধান আসামি ইস্রাফিলকে (৫০) যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব ৬ ও র‍্যাব-১১। শুক্রবার  (১৭ অক্টোবর) দিনগত রাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

র‍্যাব ৬ এক প্রেস বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রেস বার্তায় জানানো হয়,  ১৭ অক্টোবর রাতে র‌্যাব-৬ ও র‍্যাব-১১-এর যৌথ দল নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানাধীন বৈদ্যেরবাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বাগেরহাটের চাঞ্চল্যকর সাংবাদিক হায়াত হত্যা মামলার ১নং এজাহার নামীয় আসামি ইস্রাফিলকে (৫০) গ্রেফতার করা হয়। সে বাগেরহাট জেলাসদরের হাড়িখালি গ্রামের মৃত সালামের ছেলে। গ্রেফতার আসামিকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ৩ অক্টোবর সাংবাদিক এস এম হায়াত আলী বাগেরহাট সদর থানা এলাকার হাড়িখালী গ্রামে দুর্বৃত্তদের আক্রমণের শিকার হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। এ ঘটনায় ভিকটিমের পরিবার বাদী হয়ে বাগেরহাট সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।

বিষয়:
র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নসাংবাদিক হত্যা
