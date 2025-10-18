X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতির চেষ্টা, বিজিবি-পুলিশের যৌথ অভিযান

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৪আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৩৪
স্থানীয়দের সহায়তায় বিজিবি ও পুলিশ সগক থেকে গাছের কাটা অংশ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সীমান্তসংলগ্ন সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান এলাকায় গাছ ফেলে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দ্রুত অভিযান চালিয়ে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার সাতছড়ি-তেলিয়াপাড়া পুরাতন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সুরমা চা বাগান অংশে এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবির হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) সূত্রে জানা যায়, একদল ডাকাত ওই সড়কে গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ করে সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল— গোপন সংবাদে ব্যাটালিয়ন সদর থেকে দ্রুত ওয়ারলেস বার্তা পাঠানো হয় তেলিয়াপাড়া বিওপিতে। খবর পেয়ে হাবিলদার শামীম আহমেদের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল দ্রুত পিকআপযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

একই সময়ে মাধবপুর থানার হরষপুর-তেলিয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ইন্সপেক্টর খায়রুল বাশারের নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল ঘটনাস্থলে যোগ দেয়। বিজিবি ও পুলিশের সমন্বিত তৎপরতায় ডাকাত দল পালিয়ে যায় এবং সম্ভাব্য বড় ধরনের ডাকাতি প্রতিহত হয়।

পরে স্থানীয়দের সহায়তায় বিজিবি ও পুলিশ সগক থেকে গাছের কাটা অংশ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তানজিলুর রহমান জানান, সীমান্তসংলগ্ন প্রায় আট কিলোমিটার এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টহল কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।

/এমএএ/
