শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
ফেনীতে ডাকাতি: ৭০ ভরি স্বর্ণসহ দুই কোটি টাকার মালামাল লুটের অভিযোগ

ফেনী প্রতিনিধি
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৮
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এসপি হাবিবুর রহমান 

ফেনীর দাগনভূঞায় দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার জায়লস্কর ইউনিয়নের সিলোনীয়া বাজারসংলগ্ন চানপুর গ্রামের আজিজ উল্লাহ মাস্টারের বাড়িতে এ ডাকাতি সংঘটিত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতের কোনও এক সময় ডাকাতরা আজিজের ছোট ছেলে কামাল উদ্দিন বাবুলের ডুপ্লেক্স বাড়ির বারান্দার লোহার গ্রিল ও কলাপসিবল গেট কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে তারা ৭০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, তিন হাজার ইউরো, নগদ ৪ লাখ টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। লুট করা মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা।

এ সময় বাবুল মিয়াকে বেঁধে মারধর করে ডাকাতরা। সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে দাগনভূঞা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

এলাকাবাসীর দাবি, স্থানীয় ও আশপাশের কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসীচক্র এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে মাদক, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দাগনভূঞা থানার ওসি মোহাম্মদ ওয়াহেদ পারভেজ বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।’

