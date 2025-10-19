ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণ ও টাকা ছিনতাই

টাঙ্গাইলের করটিয়া বাজারে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানোর পর ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার করটিয়া বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী করটিয়া কর্মকার পাড়ার মৃত সুবর্ণ কর্মকারের ছেলে বিপ্লব কর্মকার।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, করটিয়া বাজারের মা কালী জুয়েলার্সের মালিক বিপ্লব কর্মকার দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে করটিয়া বাজারের দুর্গা মন্দিরের সামনে পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা একটি প্রাইভেটকার থেকে তিন-চার জন দুর্বৃত্ত হঠাৎ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরে তারা বিপ্লব কর্মকারকে দেশিও অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় তার কাছে থাকা স্বর্ণ ও নগদ টাকা ছিনতাই করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
পরে স্থানীয়রা আহত বিপ্লব কর্মকারকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। এ সময় তার শারীরিক অবস্থা উন্নত না হওয়ায় তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক।
এদিকে, বিপ্লব কর্মকার গুরুতর আহত থাকায় কত টাকা বা কী পরিমাণ স্বর্ণ ছিনতাই হয়েছে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
টাঙ্গাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত (ওসি) তানভীর আহমেদ জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।