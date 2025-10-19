কুমিল্লায় বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। শনিবার (১৯ অক্টোবর) সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) এ অভিযান পরিচালনা করে।
বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযানে প্রায় এক কোটি ৫০ লাখ টাকা সিজার মূল্যের অবৈধ ভারতীয় মোবাইল ডিসপ্লে এবং এক কোটি চার লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি, খাদ্যসামগ্রী ও আতশবাজি জব্দ করা হয়।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান বলেন, ‘সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।’
জব্দ করা পণ্য পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে কাস্টমস গুদামে জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।