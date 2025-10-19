‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ

‘মা ইলিশ’ রক্ষায় চলমান ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ফরিদপুর ও রাজবাড়ীর অনেক জেলে পদ্মায় মাছ শিকার করছেন। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর তৎপর হয়েছে প্রশাসন।
শনিবার বিকালে ফরিদপুরের নর্থ চ্যানেল এলাকায় পদ্মা নদীতে বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। এ অভিযানে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরার সময় জেলেদের ত্রিশ হাজার মিটার জাল জব্দ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
অভিযানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শফিকুল ইসলামসহ মৎস্য বিভাগ, র্যাব-১০, কোতয়ালি থানা পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান বলেন, ‘সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মা ইলিশ ধরার খবরের আমরা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করি। এ সময় আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে জেলেরা জাল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ত্রিশ হাজার মিটার মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয় । যার বাজার মূল্য পনেরো লাখ টাকা হবে।’
এদিকে, জেলেদের অভিযোগ, সরকারি প্রণোদনা সব জেলে না পাওয়ায়, আর্থিক কষ্ট আর পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে জেল-জরিমানা উপেক্ষা করে নদীতে নামছেন তারা।