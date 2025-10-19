X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫১আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৫
ফরিদপুরের নর্থ চ্যানেল এলাকায় পদ্মা নদীতে বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন

‘মা ইলিশ’ রক্ষায় চলমান ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ফরিদপুর ও রাজবাড়ীর অনেক জেলে পদ্মায় মাছ শিকার করছেন। এ নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর তৎপর হয়েছে প্রশাসন।

শনিবার বিকালে ফরিদপুরের নর্থ চ্যানেল এলাকায় পদ্মা নদীতে বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসন। এ অভিযানে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মাছ ধরার সময় জেলেদের ত্রিশ হাজার মিটার জাল জব্দ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিযানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শফিকুল ইসলামসহ মৎস্য বিভাগ, র‌্যাব-১০, কোতয়ালি থানা পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা অংশ নেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত জাহান বলেন, ‘সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মা ইলিশ ধরার খবরের আমরা বিশেষ অভিযান পরিচালনা করি। এ সময় আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে জেলেরা জাল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ত্রিশ হাজার মিটার মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয় । যার বাজার মূল্য পনেরো লাখ টাকা হবে।’

এদিকে, জেলেদের অভিযোগ, সরকারি প্রণোদনা সব জেলে না পাওয়ায়, আর্থিক কষ্ট আর পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য বাধ্য হয়ে জেল-জরিমানা উপেক্ষা করে নদীতে নামছেন তারা।

/এমএএ/
বিষয়:
ইলিশ মাছপদ্মাজেলেইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
বাংলাদেশের সাগরে ঢুকে মাছ ধরা ১৪ ভারতীয় জেলে আটক
মা ইলিশ রক্ষায় দেশব্যাপী অভিযান, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
ফরিদপুরে ইলিশ আহরণের দায়ে ২২ জেলের কারাদণ্ড
সর্বশেষ খবর
এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে: তারিক প্রসঙ্গে জামাল
এক বছর বেতন না পেলে কেমন লাগে: তারিক প্রসঙ্গে জামাল
মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্তের আগে কনডেম সেলে নয়: আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্তের আগে কনডেম সেলে নয়: আপিল শুনানি ২৮ অক্টোবর
শিল্পের গ্রন্থাগার
শিল্পের গ্রন্থাগার
শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ হারে সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা নির্ধারণ
শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ৫ শতাংশ হারে সর্বনিম্ন ২০০০ টাকা নির্ধারণ
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media