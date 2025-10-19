X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৯আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৯
আগুনে পুড়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ

ঢাকার ধামরাইয়ে ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

শনিবার সন্ধ্যায় ফ্যাক্টরির ৯ নম্বর বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে বলে জানা গেছে।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস হাইড্রেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে। এ ঘটনায় কারও গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে আগুনে আইপিএস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ধামরাই ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা সোহেল রানা বলেন, ‘সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। আমাদের তিনটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এক ঘণ্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে।’

