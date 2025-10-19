X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
কোটি টাকার পলিথিন ও ৩৯০৮ বোতল নিষিদ্ধ ফ্রুট সিরাপ জব্দ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৪আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৬
জব্দ করা নিষিদ্ধ পলিথিন ও ফ্রুট সিরাপ

যৌথ অভিযান পরিচালনা করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন ২১ হাজার ৬৫ কেজি পলিথিন এবং ৩ হাজার ৯০৮ বোতল নিষিদ্ধ ফ্রুট সিরাপ জব্দ করেছে। যার আনুমানিক সিজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ৯৫ হাজার ৭০০ টাকা।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ  তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজিবি অধিনায়ক জানান, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সুড়সুড়ি বাজারে তিনটি গুদামে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ২১ হাজার ৬৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন এবং ৩ হাজার ৯০৮ বোতল স্টার ফ্রুট সিরাপ জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের আনুমানিক সিজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ৯৫ হাজার ৭০০ টাকা।

তিনি আরও জানান, জব্দকৃত নিষিদ্ধ পলিথিন পরিবেশ অধিদফর কুষ্টিয়ায় জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়াও অবৈধ ফ্রুট সিরাপ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ধ্বংস করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

