X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মিয়ানমার সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ইয়াবা উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৭
মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা

কক্সবাজারের উখিয়ায় বিজিবির বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়ন বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

বিজিবি জানায়, উখিয়া সীমান্তের উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যারেঙ্গাঘোনা এলাকায় অবস্থানকালে টহল দল মিয়ানমারের দিক থেকে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখেন। বিজিবি সদস্যরা তাদের আটকের জন্য অগ্রসর হলে চোরাকারবারিরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে একটি নীল গেঞ্জিতে মোড়ানো খাকি রঙের প্যাকেটের ভেতর ৩০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এই সময় পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারিদের ধরতে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হলেও কেউ আটক হয়নি বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বিজিবি অধিনায়ক জসীম উদ্দিন বলেন, ‘পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্তে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবা টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’

তিনি বলেন, ‘বিজিবি শুধু সীমান্ত রক্ষায় নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সর্বদা কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, কক্সবাজার রিজিয়নের রামু সেক্টরের অধীন উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সীমান্ত সুরক্ষা, মাদক দমন ও অবৈধ চোরাচালান প্রতিরোধে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।

/এমএএ/
বিষয়:
মিয়ানমারমাদক দ্রব্যইয়াবা
সম্পর্কিত
টেকনাফে মাদক ব্যবসায়ী জুবাইরের বাড়িতে বিজিবির ৮ ঘণ্টার অভিযান
মিয়ানমারের বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা কম : ইইউ
মাদক ব্যবসায়ীর ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
সর্বশেষ খবর
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতকে আবারও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতকে আবারও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
১০ কাঠা জায়গাজুড়ে এবি মিউজিয়াম!
১০ কাঠা জায়গাজুড়ে এবি মিউজিয়াম!
গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলায় এনসিপির নিন্দা
গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সাংবাদিকের ওপর হামলায় এনসিপির নিন্দা
গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ শেকৃবি উপাচার্য ও নিপসমের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে
গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ শেকৃবি উপাচার্য ও নিপসমের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media