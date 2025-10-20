মিয়ানমার সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের উখিয়ায় বিজিবির বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার সকালে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন উখিয়া ৬৪ ব্যাটালিয়ন বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
বিজিবি জানায়, উখিয়া সীমান্তের উত্তর-পূর্ব দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যারেঙ্গাঘোনা এলাকায় অবস্থানকালে টহল দল মিয়ানমারের দিক থেকে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখেন। বিজিবি সদস্যরা তাদের আটকের জন্য অগ্রসর হলে চোরাকারবারিরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে একটি নীল গেঞ্জিতে মোড়ানো খাকি রঙের প্যাকেটের ভেতর ৩০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এই সময় পালিয়ে যাওয়া চোরাকারবারিদের ধরতে চিরুনি অভিযান পরিচালনা করা হলেও কেউ আটক হয়নি বলে জানিয়েছে বিজিবি।
বিজিবি অধিনায়ক জসীম উদ্দিন বলেন, ‘পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্তে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবা টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’
তিনি বলেন, ‘বিজিবি শুধু সীমান্ত রক্ষায় নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সর্বদা কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
উল্লেখ্য, কক্সবাজার রিজিয়নের রামু সেক্টরের অধীন উখিয়া ব্যাটালিয়ন (৬৪ বিজিবি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সীমান্ত সুরক্ষা, মাদক দমন ও অবৈধ চোরাচালান প্রতিরোধে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।