মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
‘যেকোনোভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে চলুন’ পোস্টের পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৭আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৭
‘যেকোনোভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে চলুন’ পোস্টের পর নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট করার একদিনের মাথায় গ্রেফতার হলেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলা সভাপতি জিয়াউর রহমান। ডিবি (গোয়েন্দা) পুলিশ তাকে মঙ্গলবার সকালে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার (এসপি) জুয়েল আরেফিন।

জানা গেছে, ‘একযোগে কর্মসূচি আসছে। বাংলাদেশ রক্ষায় সবাই প্রস্তুত হও। যেকোনোভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে চলুন।’ লিখে সোমবার ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন জিয়াউর রহমান।

পুলিশ সুপার জানান, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মহালছড়ি উপজেলা সভাপতি জিয়াউর রহমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে আসছিলেন এবং জেলায় শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করছেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তাকে এসব মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে খুব দ্রুতই আদালতের সোপর্দ করা হবে।

/এমএএ/
