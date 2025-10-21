X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
ঢালারচর এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ ট্রেন চলাচল বন্ধ

রাজশাহী প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৫আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪৫
ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি

রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। দুই ঘণ্টা হয়ে গেলেও ট্রেনটি উদ্ধার করতে পারেনি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চাঁপাইনবাবগঞ্জগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজশাহীতে অবস্থান করছে।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে এই ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাদে রাজশাহী থেকে অন্য সব রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

নাম প্রকাশে ইচ্ছুক না রেলওয়ের একজন ওয়েম্যান জানান, রাজশাহী থেকে পাবনার ঢালারচর স্টেশনের মধ্যে চলাচল করে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে ট্রেনটি রাজশাহী থেকে ঢালারচর স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা করে। এ সময় অপর লাইনে থাকা দুটি অতিরিক্ত বগির সঙ্গে ঢালারচর এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা লাগে। এতে ঢালাচর এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনায় হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অপেক্ষমাণ যাত্রী এই ঘটনায় রাজশাহী থেকে ঢাকা কিংবা অন্য কোথাও ট্রেন চলাচলে সমস্যা নেই। সব রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এ ছাড়া রেলওয়ের কর্মীরা লাইনচ্যুত হওয়া বগি দুটি উদ্ধারে কাজ শুরু করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে ম্যানেজার জিয়াউল আহসান জানান, পাকশী থেকে ট্রেন এসে উদ্ধার করবে। এরপর এই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। বনলতা রাজশাহী স্টেশনে রাখা হয়েছে। যাত্রীরা চাইলে টিকিট ফেরত দিয়ে টাকা নিতে পারবেন। লাইন ঠিক না হওয়া পর্যন্ত বনলতা চাঁপাইনবাবগঞ্জ পাঠানো সম্ভব না।

/এমএএ/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনাট্রেন চলাচল
