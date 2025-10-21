X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫০আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫০
একদল তরুণকে কার্যালয়ে ভাঙচুর করতে দেখা যায়

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা কার্যালয়ে জিনিসপত্র ও ছবি ভাঙচুর করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর নিউমার্কেটের দোস্ত বিল্ডিংয়ে অবস্থিত কার্যালয়টিতে ভাঙচুর করা হয়। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগর কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নগরীর সাবেক আহ্বায়ক আরিফ মঈনুদ্দিনের নেতৃত্বে একদল তরুণ এ ভাঙচুর চালান বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির সদস্য ও মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়কারী রিদুয়ান হৃদয় বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েছি নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এখনও এ কার্যালয়ে গোপনে সভা করছে। এমনকি নগরীতে বিভিন্ন সময়ে ঝটিকা মিছিল বের হয়। যার পরিকল্পনা এ কার্যালয়ে বসে করা হয় বলে জেনেছি। যার কিছুটা আলামত এ কার্যালয়ে গিয়ে পাওয়া যায়।’

এদিকে, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের ভেতর ভাঙচুরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে একদল তরুণকে কার্যালয়ে ভাঙচুর করতে দেখা যায়।

চট্টগ্রাম নগরীর দোস্ত বিল্ডিংয়ে আওয়ামী লীগ ছাড়া বিএনপি, বাসদ, গণসংহতি আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের কার্যালয় রয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এই কার্যালয়ে এক দফা ভাঙচুর করা হয়। এর পর থেকে কার্যালয়টি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল।

জাতীয় যুবশক্তি কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব নীলা আফরোজ বলেন, ‘চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ভাঙচুরের বিষয়টি আমার জানা নেই।’

নগরীর কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম বলেন, ‘কোনও রাজনৈতিক কার্যালয় ভাঙচুরের বিষয়ে আমার থানায় অভিযোগ আসেনি।’

