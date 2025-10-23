বড় ভাই পালিয়ে বিয়ে করায় ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা কনেপক্ষের

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় বড় ভাই এক তরুণীকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করায় ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছেন মেয়েপক্ষের লোকজন।
বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার মন্দরী ইউনিয়নের বলাকীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাদেক মিয়া (১৮) ওই গ্রামের লেবু মিয়ার ছোট ছেলে। তার যাওয়ার কথা ছিল নর্থ মেসিডোনিয়ায়, চলছিল যাওয়ার প্রস্তুতি। কিন্তু এর আগেই ঘটে গেলো মর্মান্তিক ঘটনা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লেবু মিয়ার বড় ছেলে এনায়েত মিয়া একই ইউনিয়নের বলাকীপুর গ্রামের সরাজ মোল্লার মেয়েকে ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করেন। তবে এ বিয়ে মেনে নেননি সরাজ মোল্লা ও তার পরিবার। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ চলছিল।
বুধবার বিকালে সরাজ মোল্লার ছেলে রিহাত মিয়াসহ কয়েকজন মিলে এনায়েত মিয়ার ছোট ভাই সাদেক মিয়াকে বাড়ির পাশে পেয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় নিহতের পরিবারে চলছে আহাজারি। তারা সাদেক মিয়ার হত্যার বিচার দাবি করেছেন।
নিহতের প্রতিবেশীরা জানান, অতিদরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া এনায়েত দুই বছর আগে সরকারি চাকরি পান। সংসারের অভাব ঘোচাতে ছোট ভাই সাদেককে ইউরোপে পাঠানোর স্বপ্ন দেখছিলেন। এ জন্য প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক সেই সময়েই ঘটে নির্মম এই হত্যাকাণ্ড।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে মেয়ের পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি।
বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান বলেন, বড় ভাইয়ের বিয়ের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ছোট ভাইয়ের ওপর হামলা চালায় প্রতিপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
বানিয়াচং সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রবাস কুমার সিংহ বলেন, প্রেমঘটিত বিয়েকে কেন্দ্র করে বরের ছোট ভাইকে কনেপক্ষের লোকজন কুপিয়ে হত্যা করেছেন। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।