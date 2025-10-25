ইউপিডিএফের হয়ে চাঁদা আদায়ের সময় একজন আটক

সেনাবাহিনীর পানছড়ি ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) প্রসীত গ্রুপের পক্ষে অবৈধ চাঁদা আদায়ে জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে।
পানছড়ি সেনা ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পানছড়ি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে সৈয়দ মাহবুব রহমান (৫৩) নামে ওই ব্যক্তিটিকে আটক করা হয়। তিনি পানছড়ি দমদম এলাকার মৃত ডা. মিজানুর রহমানের ছেলে।
অভিযানের সময় মাহবুবের কাছ থেকে এক লাখ টাকা এবং একাধিক চাঁদা আদায়ের রসিদ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠন ইউপিডিএফের হয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অবৈধ চাঁদা আদায় করে আসছিলেন।
আটক ব্যক্তিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানছড়ি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে এবং চাঁদা আদায় চক্রের অন্য সহযোগীদের শনাক্তের প্রচেষ্টা চলছে।