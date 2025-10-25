মিয়ানমারে পাচারকালে ট্রলারবোঝাই ইউরিয়া সার জব্দ

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলা থেকে মিয়ানমারে অবৈধভাবে পাচারের সময় ট্রলারভর্তি ৩৫০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের চর তোরাব আলীর জিলা ঘাট থেকে সারগুলো জব্দ করা হয়।
চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে একটি ট্রলারে করে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়া সার পাচার চেষ্টার খবর পেয়ে উপজেলার চর তোরাব আলী জিলা ঘাটে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে গিয়ে সারের কোনও মালিক পাওয়া যায়নি। স্থানীয় জামাল মাঝি নামে এক ব্যক্তি ট্রলারটির মালিক বলে স্থানীয় একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন। তবে বিষয়টি পুলিশ নিশ্চিত করতে পারেনি।
ধারণা করা হচ্ছে, স্থানীয় কিছু ব্যক্তির যোগসাজশে সুবর্ণচর উপজেলা থেকে মিয়ানমারে পাচারের জন্য ৩৫০ শত বস্তার বেশি ইউরিয়া সার ট্রলার বোঝাই করা হয়। পুলিশ আসার খবর পেয়ে পাচারকারীরা গা ঢাকা দেয়। আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত তারা সারের কোনও মালিক খুঁজে পায়নি। এমনকি সারের মালিকানা দাবি করে কেউ আসেনি।
চরজব্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া জানান, আনুমানিক সাড়ে তিনশ বস্তার বেশি সার আটক করা হয়েছে। সারগুলো এখনও ট্রলারে রয়েছে। সারের মালিকানা দাবি করে এখনও কেউ আসেনি। স্থানীয় লোকজনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সারগুলো মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এসব তথ্যের কোনও সত্যতা পাওয়া যায়নি।