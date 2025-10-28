ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে এবার নৌপথ অবরোধ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলাকে জেলা ঘোষণার দাবিতে একের পর এক অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে অবরোধ করা হয়েছে নৌপথ। এ সময় আন্দোলনকারীরা মেঘনা নদীর ভৈরববাজার লঞ্চঘাট ও কার্গোঘাটে অবস্থান নিয়ে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত নৌপথ অবরোধ করে রাখেন।
ভৈরব নৌ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাশেদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘সকালে ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এ সময় আমাদের পক্ষ থেকে তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়েছে।’
নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি চলার সময় জেলা ঘোষণার দাবিতে বক্তারা বলেন, ‘গতকাল শান্তিপূর্ণ রেল অবরোধ কর্মসূচি চলছিল। কিন্তু হঠাৎ ট্রেনচালক জোরে জোরে ট্রেনের হুইসেল বাজানোর কারণে জনতা নিজেদের রক্ষা করতে পাথর নিক্ষেপ করে। তবে এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় স্টেশন মাস্টার ও রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি)। আমরা ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে আগেও ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকবো।’
ভৈরব জেলা বাস্তবায়ন আন্দোলনের নেতা সাইফুর রহমান শাহরিয়ার বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো আমরা। ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে আজ নৌপথ অবরোধ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।’
কর্মসূচি শেষে আন্দোলনকারীরা ভৈরবকে জেলা ঘোষণার জন্য আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। এ সময় তারা ভৈরবকে জেলার দাবিতে আগামী বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) একযোগে সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধ করার ঘোষণা দেন।