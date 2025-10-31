X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অভিনেতা মন্টুর বাড়িতে অভিযান: পিস্তল-গুলি-ইয়াবা উদ্ধার, আটক ৪

সাভার প্রতিনিধি
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৩আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৩
অভিনেতা এ আর মন্টুর বাড়ি থেকে আটক চার জন

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় দুটি যৌথ অভিযান চালিয়ে দেশি-বিদেশি অস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্যসহ সাত মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় বিদেশি পিস্তল, বিপুল পরিমাণ কার্তুজ, গুলি, ইয়াবা ও গাঁজা পাওয়া যায়। তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের পর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার সকালে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় আশুলিয়ার জামগড়া সেনা ক্যাম্প। এর আগে গেল রাতে আশুলিয়ার গাজীরচট ও কান্দাইল এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান সেনাসদস্যরা।

যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গভীর রাতে ওই এলাকায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলির আওয়াজে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এলাকাবাসীর খবরে সমালোচিত অভিনেতা এ আর মন্টুর বাসভবনে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ৮ রাউন্ড গুলি, দুটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ১৭টি শটগানের কার্তুজ, ১৬টি পিস্তলের কার্তুজ, ৪টি দেশি অস্ত্র, প্রায় সাড়ে তিন হাজার ইয়াবা, ৭০০ গ্রাম গাঁজা, ৪ লিটার দেশি মদ ও তিনটি ওয়াকিটকি জব্দ করা হয়।

এ ঘটনায় গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন– অভিনেতা এ আর মন্টুর ছোট ছেলে মেহেদী হাসান মিঠুন (২৪), মোজাম্মেল ভূঁইয়া (৪৪), জাহিদুল আলম (২৪), মাসুমা আক্তার রিয়া (২২)।

এদিকে পৃথক আরও একটি অভিযানে আশুলিয়ার কান্দাইল এলাকা থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ তিন যুবককে আটক করা হয়। তারা হলেন– রাজশাহীর জামিরা হাটপাড়া এলাকার নায়ন আলী (২৮), আশুলিয়ার কন্দাইল এলাকার বাবর হোসেন বাবুল (৪৫) এবং বগুড়ার ফুলবাড়ি এলাকার গোলাম রাব্বি (১৮)।

যৌথ বাহিনীর আরেকটি বার্তায় জানানো হয়েছে, অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে কান্দাইলের রাজা-বাদশা মার্কেট এলাকায় প্রভাব বিস্তার করছিল কিছু দুর্বৃত্ত। এরই জেরে একাধিক অভিযান চালানো হয়। এ সময় তিন জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি দেশি অস্ত্র, ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, যৌথ অভিযানে গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলা দায়েরের পর দুপুরে আদালতে পাঠিয়েছে আশুলিয়া থানা পুলিশ।

/এমএএ/
বিষয়:
সাভার
সম্পর্কিত
সাভার সিটি করপোরেশন ঘোষণা, খুশির সঙ্গে আছে শঙ্কা
ড্যাফোডিল ও সিটি ইউনিভার্সিটির পাল্টাপাল্টি মামলা
সিটি ইউনিভার্সিটি মিথ্যাচার করছে: ড্যাফোডিল উপাচার্য
সর্বশেষ খবর
ইসলামি ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
ইসলামি ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি আফগানিস্তান-পাকিস্তান
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি আফগানিস্তান-পাকিস্তান
নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে হবে, কোনও শক্তি নেই এটাকে পেছানোর: শফিকুল আলম
নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে হবে, কোনও শক্তি নেই এটাকে পেছানোর: শফিকুল আলম
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media