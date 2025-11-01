X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বসতঘর থেকে দশটি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার

মীরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:১৫আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:১৫
পদ্ম গোখরা সাপ (ছবি: সংগৃহীত)

চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে বসতঘর থেকে ১০টি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়নের মধ্যম আজমনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ছাড়া স্থানীয় ধুম ইউনিয়নের শুক্রবারইয়ারহাট এলাকায় একটি বসতঘর থেকে একটি পদ্ম গোখরা সাপ উদ্ধার করা হয়। বিষাক্ত পদ্ম গোখরা সাপ ও সাপের বাচ্চা উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

সাপ উদ্ধারকারী রেসকিউ টিম বাংলাদেশ মীরসরাই উপজেলার সদস্য তারেক আজিজ বলেন, ‘হিঙ্গুলী ইউনিয়নের মধ্যম আজমনগর গ্রামের আব্দুল হাকিম মোল্লা বাড়ির দুলালের বসতঘরে পরিবারের সদস্যরা সাপের বাচ্চা দেখতে পান। খবর পেয়ে একটি রুম থেকে ১০টি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এগুলো বর্তমানে আমার হেফাজতে রয়েছে।’

আজিজ আরও বলেন, ‘একইদিন সন্ধ্যায় উপজেলার শুক্রবারইয়ারহাট এলাকার চরকালিদাশ বাড়ির ইঁদুরের গর্ত থেকে প্রায় ৪ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি পদ্ম গোখরা সাপ উদ্ধার করা হয়। এগুলো বন বিভাগের মাধ্যমে পাহাড়ে অবমুক্ত করা হবে।’

মীরসরাই উপজেলার হিঙ্গুলী ইউনিয়ন বিট কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, ‘বসতঘর থেকে পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধারের বিষয়টি কেউ জানায়নি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

/এমএএ/
বিষয়:
প্রকৃতিসাপ উদ্ধার
সম্পর্কিত
সেই ব্যতিক্রমী গোলাপি হাতি শাবকটির মরদেহ মিললো কাপ্তাই হ্রদে
সুন্দরবনের হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক
রাজশাহী সার্কিট হাউসের গাছ না কাটার দাবিতে স্মারকলিপি
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী
ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী
অ্যাপলের রেকর্ড আইফোন বিক্রি, বিশ্লেষকদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো
অ্যাপলের রেকর্ড আইফোন বিক্রি, বিশ্লেষকদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো
ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি!
ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি!
তুরস্কের স্কি রিসোর্টে অগ্নিকাণ্ডের মামলায় ১১ জনের যাবজ্জীবন
তুরস্কের স্কি রিসোর্টে অগ্নিকাণ্ডের মামলায় ১১ জনের যাবজ্জীবন
সর্বাধিক পঠিত
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media