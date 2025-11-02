X
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে হামলা-পাল্টা হামলা, গুলিবিদ্ধ ৪

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৯আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৩৯
নবীনগর থানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে চার জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বড়িকান্দি ইউনিয়নের গনি শাহ মাজারের পাশে একটি হোটেলে এই ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন– বড়িকান্দি ইউনিয়নের নুরজাহানপুর গ্রামের মনেক মিয়ার ছেলে শিপন (৩০); আলমনগর গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে ইয়াসিন (২০) ; চরলাপাং গ্রামের রশিদ মিয়ার ছেলে নুর আলম (১৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নুরজাহানপুর গ্রামের মনেক ডাকাতের ছেলে শিপনের সঙ্গে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে থোল্লাকান্দি গ্রামের রিফাত বাহিনীর শত্রুতা চলছিল। এরই জের ধরে শনিবার রাতে শিপন বড়িকান্দি গনি শাহ মাজারের পাশে একটি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করতে গেলে রিফাত গুলি চালায়। এ সময় শিপন এবং হোটেলের এক কর্মচারীসহ তিন জন গুলিবিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠায়। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শিপনের গুলি লাগার খবর তার বাড়ির এলাকা পার্শ্ববর্তী গ্রাম নূরজাহানপুরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তার বাবা মনেকের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ লোকজন সশস্ত্র অবস্থায় গণিশাহ মাজারের কাছে  তালতলা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় এমরান হোসেন মাস্টারের (৩৮) অফিসে হামলা চালায়। এতে এমরান গুলিবিদ্ধ হন। এমরান মাস্টার রিফাতের জ্ঞাতিগোষ্ঠী প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার বাড়ি পাশের থোল্লাকান্দি গ্রামে।

রাতেই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত চার জনকে ঢাকায় পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে মনেক ডাকাতের ছেলে শিপন ও হোটেল কর্মচারী ইয়াছিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনিসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।’

ওসি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিপন বাহিনী ও রিফাত বাহিনীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ডাকাতির টাকাপয়সা ভাগবাটোয়ারা নিয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

