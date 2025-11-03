সিএনজি অটোরিকশায় ট্রাকচাপা, নিহত ২

টাঙ্গাইলে ট্রাকের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুই জন নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোর রাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সদর উপজেলার ঘারিন্দা আন্ডারপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন– জেলার কালিহাতী উপজেলার আকুয়া এলাকার কাছিম উদ্দিনের ছেলে সিএনজি অটোরিকশার চালক সাহেব আলী (৪৫) এবং একই উপজেলার ভোক্তা এলাকার নূর মোহাম্মদ শেখের ছেলে যাত্রী আব্দুল আলিম (৬০)।
পুলিশ জানায়, ঢাকাগামী সার্ভিস লেনে একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই যাত্রী আলিম মারা যান। গুরুতর আহত চালক সাহেব আলীকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পথে তারও মৃত্যু হয়।
এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামরুল হাসান জানান, নিহতদের মরদেহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের হস্তান্তর করা হবে।