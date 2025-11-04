টেকনাফের পাহাড় থেকে মানবপাচারকারী আটক, নারী-শিশুসহ ২৫ জন উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফের গহিন পাহাড় থেকে এক মানবপাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী। এ সময় পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি রাখা নারী ও শিশুসহ ২৫ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর ২০২৫) সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়– সাগরপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের জুম্মাপাড়া সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকজন নারী ও শিশুকে আটক করে রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতে গতকাল দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালে পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে ২৫ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার ও দুই মানবপাচারকারীকে আটক করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, কয়েকটি সংঘবদ্ধ পাচারচক্র উন্নত জীবনের প্রলোভন, উচ্চ বেতনের চাকরির আশ্বাস এবং কম খরচে বিদেশ পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের মালয়েশিয়া পাঠানোর ফাঁদে ফেলে। তারা সাগরপথে পাচারের পরিকল্পনা করছিল এবং মুক্তিপণের জন্য বন্দিদের নির্যাতন করতো।
আটক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে কোস্টগার্ড।