রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
টানা ১৫ দিনের মতো ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি, প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি

বরিশাল প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৯আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৯
টানা ১৫ দিনের মতো ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি চলছে

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধার মুখে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ছাত্র-জনতা। বরিশাল ‎শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ ‎সারা দেশে স্বাস্থ্য খাতে অব্যবস্থাপনা, রোগীদের ভোগান্তি ও হয়রানির বিরুদ্ধে ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি পালন করছেন তারা। টানা ১৫ দিনের মতো চলছে ব্লকেড কর্মসূচি।

এদিকে, আন্দোলনের বিরোধিতা করে পরিবহন শ্রমিকরাও দিয়েছেন ধর্মঘটের হুমকি। সব মিলিয়ে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা।

আজ ‎‎রোববার (১০ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে বরিশাল-ঢাকা-কুয়াকাটা জাতীয় মহাসড়কের নগরীর নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারীরা।

‎আন্দোলনকারীরা বলেন, ‘শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে আসছি। তবে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বিষয়টি কর্ণপাত করছেন না। যতদিন পর্যন্ত স্বাস্থ্য খাত সংস্কার না হবে ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’

‎আন্দোলনে সরকারি ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছেন।

সকাল থেকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‌্যাব পুরো এলাকা ঘিরে রাখে। এ কারণে নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট পর ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোলচত্বরে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ঘিরে রাখে। তার মধ্যেই চলে স্লোগান।

আন্দোলনের মুখপাত্র নাভিদ নাফিস বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি কিন্তু স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কর্ণপাত করছেন না। আমাদের আন্দোলনের যৌক্তিক বিষয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা কথা বলা না পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো। প্রয়োজনে এ আন্দোলন আরও কঠোর হবে।’

সহকারী উপপুলিশ কমিশনার রিয়াজুল ইসলাম জানিয়েছেন, আজ সরকারি কলেজগুলোতে অনার্স পরীক্ষা রয়েছে। ছাত্রীদের যাতে পরীক্ষাস্থলে যেতে কোনও সমস্যা না হয় এবং চলাচলে বাধার সৃষ্টি না হয় সেজন্যই তারাই পদক্ষেপ নিয়েছেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাদের কোনও বিভেদ নেই। জাতীয় মহাসড়ক অবরোধ করে এ ধরনের আন্দোলন চললে এতে করে যাত্রী সাধারণের মারাত্মক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দুর্ভোগ লাঘবের জন্যই তারা নতুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন।

গত ১৫ দিন ধরে মেডিক্যাল ক্যাম্পাস, নগরী, সদর রোড এবং সর্বশেষ নগর এলাকায় আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ছাত্র-জনতা।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ জুলাই আন্দোলনে নামেন শিক্ষার্থীরা। প্রথম কয়েকদিন হাসপাতালের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে অশ্বিনী কুমার হল এলাকায় সমাবেশ করে। এরপর কয়েকদিন হাসপাতালের সামনে প্রতীকী কফিন মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ করেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কে ‘বরিশাল ব্লকেড’ কর্মসূচি শুরু করেন। কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে হাসপাতাল প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। প্রতিদিন ব্লকেডে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

গতকাল শনিবার টার্মিনাল এলাকায় ব্লকেড পালনের সময় শিক্ষার্থী ও পরিবহন শ্রমিকদের মুখোমুখি অবস্থানে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়লেও দুই ঘণ্টা গাড়ি বন্ধ রাখেন শ্রমিকরা। আজ রবিবার আবারও ব্লকেড রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। পরিবহন ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন মালিক-শ্রমিকরা।

আন্দোলন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহাদত হোসেন লিটন বলেন, ‘মেডিক্যালের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সেখানে যাইয়্যা করবে, গড়ি চলা কির লইগ্যা বন্ধ করবে? কয়েকজন ছাত্র আইয়া রাস্তার ওপর বইসা পড়ে। পাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া দ্যাহে।’ তিনি বলেন, ‘শনিবার আন্দোলনকারীরা শ্রমিকদের গালি দিছে। এতে সব শ্রমিক ক্ষুব্ধ। কাল (রবিবার) অবরোধ হলে শ্রমিকরাও ধর্মঘট শুরু করবে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
আন্দোলনঅবরোধসড়কে ভোগান্তি
