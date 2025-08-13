নদী উত্তাল: ভোলার ১০ রুটে ফের লঞ্চ চলাচল বন্ধ

পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে নদী উত্তাল থাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে ভোলার ১০টি অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুর থেকে এসব রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে।
লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকা ১০টি নৌপথের মধ্যে রয়েছে, ভোলার ইলিশা-লক্ষ্মীপুরের মজুচৌধুরী ঘাট, চরফ্যাশন-ঢাকা, হাতিয়া-ঢাকা, হাতিয়া-চরফ্যাশন, মনপুরা-ঢাকা, তজুমদ্দিন- মনপুরা, দৌলতখান-আলেকজান্ডারসহ অন্যান্য নৌপথ।
তবে লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক থাকবে ভোলা সদরের খেয়াঘাট-ঢাকা, ইলিশা-ঢাকা, বোরহানউদ্দিন-ঢাকা, লালমোহন-ঢাকা, ঘোষেরহাট-ঢাকা ও ভেদুরিয়া-বরিশাল রুটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভোলা নদী বন্দরের ট্রাফিক কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, সমুদ্র বন্দরে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত রয়েছে। ফলে দুর্ঘটনা এড়াতে বুধবার দুপুর ১টা থেকে ভোলার অভ্যন্তরীণ ১০টি নৌপথে লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে অন্য নৌপথে লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত ওই ১০ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে।