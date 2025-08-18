X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
এক ইলিশ বিক্রি হলো ৬ হাজার টাকায়

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৫
বড় সাইজের ইলিশ

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার গঙ্গামতি এলাকার জেলে বাবুল মাঝির জালে ধরা পড়লো এক কেজি ৮৮০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ মাছ।

সোমবার (১৮ জুলাই) সকালে সমুদ্রে গিয়ে জাল তুলতেই ইলিশটি ওঠে। পরে বিকালে মাছটি কুয়াকাটার স্থানীয় মৎস্য আড়তের (মেয়র বাজারে) নিয়ে এলে রাসেল ফিসের মাধ্যমে মাছটি নিলামে পাঁচ হাজার ৮৭৫ টাকায় কিনে নেন সানজিদা ফিসের স্বত্বাধিকারী রফিক পাটোয়ারী। নিলামে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা মণ দরে প্রতি তিন হাজার ১২৫ টাকা দরে মাছটির দাম হাঁকা হয় পাঁচ হাজার ৮৭৫ টাকা।

ক্রেতা রফিক পাটোয়ারী বলেন, বঙ্গোপসাগরের পায়রা বন্দরের শেষ বয়ার শেষ তীরবর্তী এলাকায় খুঁটা জালে মাছটি শিকার করে নিয়ে এসেছে ওই জেলে। পরে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন আমাদের বাজারে। তবে এতো বড় সাইজের ইলিশ এখন খুব কম ধরা পড়ে। মাছটি কিনেছি লাভের আশায়, এখন সামান্য ব্যবসা হলেই বিক্রি করে দেবো।

মাঝি বাবুল জানান, সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। তবে আমি যে মাছটি পেয়েছি এটি সাইজে বড় হওয়ার কারণে আমি অনেক টাকা বিক্রি করেছি। খুব বেশি মাছ না পেলেও আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে অনেক খুশি আমি।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিষয়:
ইলিশ মাছবঙ্গোপসাগর
