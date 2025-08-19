X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪০
মহিউদ্দিন রনি

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের সকল সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা দূরীকরণসহ তিন দফা দাবি আন্দোলনের সমন্বয়ক মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এজাহারে অজ্ঞাতনামা আরও ৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী বাহাদুর সিকদার বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

বাদী মামলার এজাহারে উল্লেখ করেছেন, শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে আন্দোলন করছেন একমাত্র নামধারী আসামি রনিসহ তার সহযোগীরা। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক তাদের দাবি মেনে নেওয়ার পরও তারা হাসপাতাল কম্পাউন্ডে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। সর্বশেষ গত রবিবার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে হাসপাতালের প্রধান গেটে অবস্থান করে গেট ভাঙার চেষ্টা চালায়। এ সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দীলিপ রায় ওই গেট থেকে বের হলে তার পথরোধ করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।

এ সময় বিক্ষোভে নেতৃত্বদানকারী রনি লোহার পাইপ দিয়ে চিকিৎসকের শরীরে একাধিকবার আঘাত হানে। কর্মচারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালের পরিচালকের কক্ষে নিয়ে যান। এতেও তারা ক্ষ্যান্ত হননি। সড়ক থেকে হাসপাতালের ভেতরে ইট নিক্ষেপ করে। এতে কর্মচারী ও রোগীরা আহত হন।

এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ ঘটনায় দায়েরকৃত এজাহারটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। রনিসহ যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেফতারে সোমবার রাত থেকেই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মামলা
সম্পর্কিত
মাউশির মহাপরিচালকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাবেক শিক্ষকের মামলা
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাতারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি চলছে
খুলনায় সাবেক মেয়র-এমপিসহ ৫৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্তে পিবিআই
সর্বশেষ খবর
বনানীর ‘সিসা বারে’ যুবক হত্যা, ৪ আসামি রিমান্ডে
বনানীর ‘সিসা বারে’ যুবক হত্যা, ৪ আসামি রিমান্ডে
কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও পতন বাবর-রিজওয়ানের 
কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও পতন বাবর-রিজওয়ানের 
জেনেভা ক্যাম্পের কিশোর হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২৬
জেনেভা ক্যাম্পের কিশোর হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ২৬
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব রফিকুল ইসলাম
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব রফিকুল ইসলাম
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media