চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগে বরিশালে মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের সকল সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা দূরীকরণসহ তিন দফা দাবি আন্দোলনের সমন্বয়ক মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এজাহারে অজ্ঞাতনামা আরও ৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী বাহাদুর সিকদার বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।
বাদী মামলার এজাহারে উল্লেখ করেছেন, শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে আন্দোলন করছেন একমাত্র নামধারী আসামি রনিসহ তার সহযোগীরা। স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক তাদের দাবি মেনে নেওয়ার পরও তারা হাসপাতাল কম্পাউন্ডে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। সর্বশেষ গত রবিবার দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে হাসপাতালের প্রধান গেটে অবস্থান করে গেট ভাঙার চেষ্টা চালায়। এ সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক দীলিপ রায় ওই গেট থেকে বের হলে তার পথরোধ করে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়।
এ সময় বিক্ষোভে নেতৃত্বদানকারী রনি লোহার পাইপ দিয়ে চিকিৎসকের শরীরে একাধিকবার আঘাত হানে। কর্মচারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালের পরিচালকের কক্ষে নিয়ে যান। এতেও তারা ক্ষ্যান্ত হননি। সড়ক থেকে হাসপাতালের ভেতরে ইট নিক্ষেপ করে। এতে কর্মচারী ও রোগীরা আহত হন।
এ ব্যাপারে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এ ঘটনায় দায়েরকৃত এজাহারটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। রনিসহ যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের গ্রেফতারে সোমবার রাত থেকেই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’